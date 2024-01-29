В КНР более 100 тыс. чиновников нарушили в 2023 году моральные нормы

Ранее те же органы партийного и государственного надзора сообщили о наказании за минувший год более 600 тыс. чиновников, в том числе на провинциальном и министерском уровнях, по коррупционным делам. Подобные злоупотребления могут повлечь за собой наиболее серьезные последствия для членов партийно-государственного аппарата. Контролирующие органы вправе ставить вопрос об исключении функционера из рядов КПК с последующей передачей дела в органы прокуратуры для возбуждения судебного иска в соответствии с законами КНР.