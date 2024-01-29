Запрет на работу мигрантов отклонили в парламенте Хабаровского края

Инициатива о запрете работы выходцев из Средней Азии в сфере торговли и пассажирских перевозок поступила от одного из депутатов Хабаровского края. Предложение было подано еще в декабре прошлого года, однако по данной теме был получен отказ от комитета по вопросам промышленности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу законодательной думы Хабаровского края.