Запрет на работу мигрантов отклонили в парламенте Хабаровского края

Инициатива о запрете работы выходцев из Средней Азии в сфере торговли и пассажирских перевозок поступила от одного из депутатов Хабаровского края. Предложение было подано еще в декабре прошлого года, однако по данной теме был получен отказ от комитета по вопросам промышленности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу законодательной думы Хабаровского края.
В ответе было отмечено, что экономика Хабаровского края существует в режиме дефицита трудовых ресурсов и закрыть потребность в рабочих кадрах за счет граждан Российской Федерации не представляется возможным.
— Сегодня ежегодная потребность региона в вакансиях составляет 22−26 тысяч единиц. Безработных, которые числятся в центре занятости, в регионе насчитывается четыре тысячи человек. Для обеспечения работодателей кадрами необходимой квалификации в край привлекаются работники из зарубежных стран— сообщили в миэкономразвития края.
По данным УМВД, предоставленным правительством региона, на основании патента в сфере розничной торговли на период с января по декабрь 2023 года трудоустроены 609 человек, в отрасли пассажирских перевозок — 43 человека. В 2022-м эти показатели составляли 868 и 66 человек соответственно.