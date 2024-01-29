Бывшего замминистра спорта Красноярского края будут судить по делу Гуревича

По версии следствия, с 21 августа по 7 сентября 2021 года Сотников уведомил главу компании «Современное производство» Максима Гуревича о планах министерства провести конкурс на субсидию: победитель должен был провести торжественную церемонию награждения одаренных детей. Тогда чиновник попросил предоставить подходящую организацию для участия.