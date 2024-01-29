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Бывшего замминистра спорта Красноярского края будут судить по делу Гуревича

Экс-замминистра спорта Красноярского края Романа Сотникова будут судить по делу телеведущего Максима Гуревича.
Источник: Комсомольская правда

Бывшего первого заместителя министра спорта Красноярского края Романа Сотникова будут судить по делу Гуревича. Как сообщает региональный Следственный комитет, на экс-чиновника завели уголовное дело за превышение должностных полномочий.

По версии следствия, с 21 августа по 7 сентября 2021 года Сотников уведомил главу компании «Современное производство» Максима Гуревича о планах министерства провести конкурс на субсидию: победитель должен был провести торжественную церемонию награждения одаренных детей. Тогда чиновник попросил предоставить подходящую организацию для участия.

Конкурс в итоге выиграла предложенная бизнесменом организация «Открытые сердца», которой выделили более пяти миллионов рублей на мероприятие. Вот только деньги пошли не туда.

— Обвиняемый, зная о целевом назначении выделенных денежных средств, предложил директору компании «Современное производство» организовать церемонию награждения детей в усеченном формате с приглашением наименьшего количества одаренных детей и с вручением им подарков максимально низкой стоимостью, — рассказали в СК.

Сумма фактических расходов составила около двух миллионов рублей, а все остальные деньги, как считают следователи, похитил Максим Гуревич вместе с исполнительным директором «Современного производства» Екатериной Романюк.

Уголовное дело против Романа Сотникова направили в прокуратуру.

Дело Максима Гуревича сейчас рассматривают в суде.