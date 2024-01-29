Бывшего замминистра спорта Красноярского края будут судить по делу Гуревича

Бывшего первого заместителя министра спорта Красноярского края Романа Сотникова будут судить по делу Гуревича. Как сообщает региональный Следственный комитет, на экс-чиновника завели уголовное дело за превышение должностных полномочий.
По версии следствия, с 21 августа по 7 сентября 2021 года Сотников уведомил главу компании «Современное производство» Максима Гуревича о планах министерства провести конкурс на субсидию: победитель должен был провести торжественную церемонию награждения одаренных детей. Тогда чиновник попросил предоставить подходящую организацию для участия.
— Обвиняемый, зная о целевом назначении выделенных денежных средств, предложил директору компании «Современное производство» организовать церемонию награждения детей в усеченном формате с приглашением наименьшего количества одаренных детей и с вручением им подарков максимально низкой стоимостью, — рассказали в СК.
Сумма фактических расходов составила около двух миллионов рублей, а все остальные деньги, как считают следователи, похитил Максим Гуревич вместе с исполнительным директором «Современного производства» Екатериной Романюк.
Уголовное дело против Романа Сотникова направили в прокуратуру.
Дело Максима Гуревича сейчас рассматривают в суде.