Школьница из Магнитогорска получила подарок от президента России

Как стало известно, девочка живет в Магнитогорске. Она написала письмо в поддержку Владимира Путина еще на «Прямую линию». В нем она рассказала, что считает президента самым лучшим в мире, потому что сделал страну сильной и независимой.
Как отметили в отделении Народного Фронта в Челябинской области, в будущем Вероника мечтает стать помощницей президента. Роме того, она хотела поучить от главы государства куклу.
Общественники не могли оставить без внимания письмо юной жительницы Магнитогорска. Представители движения пришли в гости к семье девочки и вручили ей долгожданный подарок.