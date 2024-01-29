Шойгу проверил ход модернизации баз НИИ Минобороны в Подмосковье

Там начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что в настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера с новыми лабораторными корпусами интересах биологической защиты. Кластер позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов.