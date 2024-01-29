Кому в 5 раз поднимут взнос на ОСМС

В рамках опубликованного Минздравом проекта закона, предлагается увеличить максимальный доход для расчета взносов и отчислений в систему ОСМС с десяти до пятидесяти минимальных заработных плат. В случае принятия этого законопроекта, максимальный размер отчислений на ОСМС для работодателей возрастет с 25 500 тенге до 127 500 тенге в 2024 году. Аналогично увеличится и взнос для наемных работников, с 17 000 тенге до 85 000 тенге, что также составляет пятикратное увеличение.
Некоторые эксперты выражают опасения, что столь значительное повышение взносов может оказать негативное влияние на финансовое положение налогоплательщиков в Казахстане.
В Фонде социального медицинского страхования утверждают, что предложение о повышении взносов на ОСМС было разработано с учетом международного опыта. Они подчеркивают, что это изменение не окажет значительного влияния на благосостояние граждан.
По данным ФСМС, увеличенные ставки затронут только часть населения. Большинство казахстанцев (91%) имеют доходы, которые не достигают порога для применения максимальных ставок. В настоящее время лишь 9% работающих в Казахстане получают зарплату, превышающую 10 минимальных заработных плат, то есть 850 000 тенге.
Фонд также считает, что данная инициатива способствует не только улучшению доступности и качества медицинских услуг, но и поддерживает принцип солидарной ответственности в системе социального медицинского страхования.