Кому в 5 раз поднимут взнос на ОСМС

В рамках опубликованного Минздравом проекта закона, предлагается увеличить максимальный доход для расчета взносов и отчислений в систему ОСМС с десяти до пятидесяти минимальных заработных плат. В случае принятия этого законопроекта, максимальный размер отчислений на ОСМС для работодателей возрастет с 25 500 тенге до 127 500 тенге в 2024 году. Аналогично увеличится и взнос для наемных работников, с 17 000 тенге до 85 000 тенге, что также составляет пятикратное увеличение.