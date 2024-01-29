Протесты предпринимателей: в Гагаузии готовятся менять законодательство

Депутаты НСГ отметили, что готовы продлить мораторий на выплату взносов в соцфонд Молдовы со стороны патентообладателей. А также расширят сферу применения закона «о едином платеже» — по нему смогут работать продавцы и предприятия общепита на площади до 50 квадратных метров, парикмахеры, сапожники, швеи, специалисты в области маникюра и косметики, ремонта оргтехники, работники вулканизаций и мойщики машин.