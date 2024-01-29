Протесты предпринимателей: в Гагаузии готовятся менять законодательство

КОМРАТ, 29 янв — Sputnik. Депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) рассмотрят во вторник два законопроекта — о внесении изменений в законы «предпринимательском патенте» и «о едином платеже».
Так НСГ отвечает на массовую акцию протеста местных предпринимателей с новых законопроектов, регламентирующих их деятельность.
Напомним, 26 января работники рынков вышли на протест к зданию администрации автономии с требованием позволить им не делать отчислений в социальный фонд, а также продлить мораторий на использование кассовых аппаратов. В противном случае это грозит закрытием рынков и оттоку населения из Молдовы, отметили «рыночники».
Депутаты НСГ отметили, что готовы продлить мораторий на выплату взносов в соцфонд Молдовы со стороны патентообладателей. А также расширят сферу применения закона «о едином платеже» — по нему смогут работать продавцы и предприятия общепита на площади до 50 квадратных метров, парикмахеры, сапожники, швеи, специалисты в области маникюра и косметики, ремонта оргтехники, работники вулканизаций и мойщики машин.
Налог за каждый метр занимаемой площади в селах составит 15 леев, в городах — 25 леев, в муниципиях — 30 леев.