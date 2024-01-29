Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в условиях санкций

СТРЕЛЬНА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия в условиях санкций плотно взаимодействуют и оказывают поддержку друг другу, подходы двух стран по большинству проблем совпадают или близки.
«Россия и Белоруссия в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействует на мировой арене. Неизбежно и неизменно оказывает друг другу подлинное союзничество, взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки».
По его словам, подготовленная к этому заседанию программа согласованных действий Союзного государства в области внешней политики на период до 2026 года послужит продолжением и развитием «еще более тесной российско-белорусской координации в международных делах».