Премьер Грузии Гарибашвили подал в отставку

«Я хотел бы проинформировать общественность о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра. Мы приняли это решение вместе с нашей командой. Я горжусь успехами, достигнутыми вместе с командой. Одна из самых важных составляющих нашей политической команды является внутренняя демократия, основанная на принципе ротации, поэтому и другим необходимо дать возможность проявить себя», — рассказал Гарибашвили в ходе своего специального брифинга.
По информации издания Ambebe, в ближайшее время должность премьер-министра может занять нынешний председатель «Грузинской мечты», руководитель большинства в парламенте Грузии Ираклий Кобахидзе. Кадровые перестановки могут быть связаны с намеченными на октябрь 2024 года выборами в грузинский парламент.
Ираклий Гарибашвили возглавлял грузинское правительство с 22 февраля 2021 года. До этого он уже занимал пост премьер-министра Грузии в 2013—2015 годах, тогда он одновременно также был председателем «Грузинской мечты». В 2019—2021 годах господин Гарибашвили работал на посту министра обороны Грузии.
Ираклий Кобахидзе был спикером грузинского парламента с 2016 по 2019 годы. Он вынужденно ушел в отставку на фоне бурных протестов в Тбилиси: летом 2019 года, сторонники оппозиции, в первую очередь партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) попытались взять штурмом здание парламента после того, как в законодательном органе Грузии появились депутаты Государственной думы РФ, принимавшие участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.
Александр Кислов