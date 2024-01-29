Премьер Грузии Гарибашвили подал в отставку

«Я хотел бы проинформировать общественность о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра. Мы приняли это решение вместе с нашей командой. Я горжусь успехами, достигнутыми вместе с командой. Одна из самых важных составляющих нашей политической команды является внутренняя демократия, основанная на принципе ротации, поэтому и другим необходимо дать возможность проявить себя», — рассказал Гарибашвили в ходе своего специального брифинга.