«Такой глава жителям не нужен!» Чиновник, публично «уволенный» губернатором Кубани, ушел на больничный

24 января губернатор Кубани съездил в Северский район. Обычно такие поездки заканчиваются кадровыми решениями. И эта не стала исключением.
«Такой глава поселения при таком подходе точно не нужен жителям. Моя точка зрения», — резко сказал Вениамин Кондратьев, имея ввиду главу Ильского городского поселения Николая Головко.
Жесткой критике глава региона подверг «разбазаривание» ценной земли под застройку высотками в поселке. Как и по всему краю, жилые кварталы здесь растут как грибы после дождя. И как часто бывает, вопреки закону и здравому смыслу.
Мы порой найти участки для школ и детсадов не можем, а здесь коммерческая стройка участки распиливает. Это, я считаю, преступно.
Надо сказать, 60-летний глава Ильского городского поселения Николай Головко до этого момента считался одним из тех, кого называют крепким хозяйственником и был избран жителями в 2022 году на третий срок. Он неизменно лично отвечал им в соцсетях на критику и сообщения о проблемах.
На следующий день после предложения губернатора «перейти на другую работу», Николай Головко ушел на больничный. Вместо него исполнять обязанности назначили одного из его замов Александра Белошапку.
— Никаких заявлений об отставке Головко в Совете депутатов не регистрировали, — сообщили «КП»-Кубань" в администрации поселения.