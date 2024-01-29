«Такой глава жителям не нужен!» Чиновник, публично «уволенный» губернатором Кубани, ушел на больничный

Надо сказать, 60-летний глава Ильского городского поселения Николай Головко до этого момента считался одним из тех, кого называют крепким хозяйственником и был избран жителями в 2022 году на третий срок. Он неизменно лично отвечал им в соцсетях на критику и сообщения о проблемах.