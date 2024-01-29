Солянка грибная с картофельным пончиком: чем Путин угощал Лукашенко

МИНСК, 29 янв — Sputnik. После заседания Высшего госсовета Союзного государства Владимир Путин и Александр Лукашенко отправились на рабочий обед.
На столе у глав государств оказалось меню, состоящее из множества позиций. Им предложили отведать форель, маринованную в бруснике со сметаной, морской гребешок с морской капустой. На первое у президентов России и Беларуси была солянка грибная с картофельным пончиком.
Также из основных блюд на столе были угольная треска с пюре из зеленого горошка и антрекот из говядины с овощами гриль.
Из напитков лидерам двух государств подали шербет из облепихи с апельсином, а из десертов — мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым.
Как всегда, присутствовали сухие вина из усадьбы Дивноморское. В этот раз белое сорта Восточный склон и красное сорта Сира.
Визит в Санкт-Петербург
Напомним, белорусский лидер прибыл в город на Неве в субботу и вместе со своим российским коллегой присутствовал на памятных мероприятиях по случаю 80-летия полного снятия блокады Ленинграда. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после этого главы государств продолжили общение в неформальной обстановке.
На следующий день, в воскресенье, руководители государств по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Путин и Лукашенко вышли на связь со станцией из Константиновского дворца.
После состоялась двустороння встреча Путина и Лукашенко.
Затем главы государств осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Петербурге — самую большую хоккейную площадку в мире.
Далее Путин и Лукашенко вновь продолжили переговоры тет-а-тет в Константиновском дворце.
В общей сложности в воскресенье главы государств провели вместе восемь часов и шесть минут.
В понедельник, 29 января, в городе на Неве состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, по итогам которого лидеры России и Беларуси подписали ряд важных документов.