Чешский президент предупредил о сделке Трампа с Путиным после выборов

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что конфликт на Украине — слишком сложная проблема, чтобы ее можно было завершить за один день. Отвечая на вопрос, будет ли Путин готов работать с Трампом, если его переизберут на президентский пост, Песков заявил, что российский президент готов работать с «любым, кто поймет, что отныне с Россией нужно быть осторожнее и учитывать ее опасения».