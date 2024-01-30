Убить столичный бюджет и пенсионеров: Почему в Кишинёве не выплачивают людям обещанную 40%-компенсацию за тепло

Многие жители Кишинёва просто не могли не обратить внимание на тот факт, что компенсации от муниципия на оплату термоэнергии в размере 40% от общей суммы в квитанции нет. Ждали, надеялись и вот, засада. Каких-то официальных сообщений по этому поводу кишинёвцы тоже не получали. Тем более, что к этой категории в основном относятся люди, которые интернетом не пользуются. Впрочем, их близкие тоже в недоумении.
Вот одно из писем, опубликованных в социальных сетях:
«Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом, может я что-то упустила. Все последние годы моей старенькой маме, которой 84 года, приходила компенсация за отопление 40%, как пенсионерке, в прошлом году к ней добавилась еще и компенсация, которую сейчас всем начисляют в зависимости от доходов… в этот отопительный сезон минус 40% не начислили, не оплатила первый месяц, думала сделают перерасчет, так нет — и сейчас не пришло. Она живёт одна, пенсия 3200, коммунальные я оплачиваю, но если бы меня не было, — как оплатить сумму, вдвое больше пенсии? Спасибо, если поможете понять, что не так?».
«Как так можно?! У меня пенсия 3100 леев в месяц, — возмущается пенсионерка Нина Г. из Кишинева. — Живу одна в однокомнатной квартире. Раньше платила за тепло 500 леев в месяц, сейчас счет пришел больше 1000 леев, это уже с компенсацией от правительства, но исчезла помощь от мэрии. Представляете?! И так на пенсию ничего не купишь, а теперь еще и на 500 леев меньше остается на еду и лекарства! Они просто хотят нас добить!».
Добавим, что одинокие пенсионеры солидного возраста писать сообщения в социальных сетях не будут. Даже не всегда, потому что не умеют, просто за интернет надо платить. Но, действительно, что не так?
«Давайте начнём с того, что муниципальный бюджет на 2024 год до сих пор не принят. Мы до сих пор не определились с генеральным примаром, как будем сотрудничать. Мы хотим оставить социалку, при этом не хотим блокировать город. Мы не хотим участвовать в этом пинг-понге между PAS и MAN, потому что и те, и другие могут решить эту проблему. PAS-овцам, имея абсолютную власть в Молдове, к примеру, легко взять на себя тех же социальных ассистентов, продлёнку, выплату за отопление, — всё это можно сделать на законодательном уровне. MAN тоже может попробовать найти какие-то варианты, чтобы сохранить социальные выплаты».
В прошлом отопительном сезоне компенсации получали около 13 тысячи человек, ранее — около 25 тысяч. То есть, число получающих компенсацию уменьшилось. Почему? Компенсацию на отопление получали люди с доходом до 3 тысяч леев в месяц. После того, как они стали получать компенсацию от государства, сумма доходов увеличилась, правда никто этого не ощутил. Решение о том, будет человек получать компенсацию от примэрии, решают комиссии при претурах. Было очень много жалоб, когда пенсионеры должны были получить компенсацию автоматически, но они её не получали. Ещё один нюанс. Если у пенсионеров на начало отопительного сезона 2021−2022 года пенсия была ниже 3 тысяч леев, то после очередного повышения она могла увеличиться, к примеру, до 3005. Внешне — это статистический вопрос, по сути от этого зависит, сможет пенсионер, после оплаты за коммуналку, иногда даже частичной, купить себе хотя бы хлеб.
Каждый лей имеет значение. Если пенсия 3200, как указано в обращении, опубликованном в социальных сетях, то пожилой человек уже не может претендовать на компенсацию 40% на тепло от муниципия. Компенсацию могут получать также молодые семьи с доходом до 5 тысяч леев. Всё обозначено в регламенте. Конечно, можно было бы разработать более гибкую схему выплат, но ведь этим должен кто-то заниматься.
В прошлом году компенсация от местной власти тоже стала поступать после нового года. С того же периода автоматически пересчитывались все счета с начала отопительного сезона. Возможно поэтому, люди, ориентируясь на прошлой год, ожидали перерасчёта и сейчас.
Однако в настоящее время, действует временный бюджет на 2024 год, другими словами продолжается действие бюджета 2023 года, в котором предусмотрены деньги на компенсацию отопления.
«Почему деньги не были выплачены, если они были предусмотрены? Это прямой вопрос к генеральному примару. Муниципальный Совет такого решения не принимал. Согласно Закону о местных публичных финансах, бюджет на следующий год должен быть утверждён до 20 декабря. Если он не утверждён, генеральный примар может следовать временному бюджету. Мы не были уведомлены, но он подписал в конце года введение в действие временного бюджета. Те положения, которые действовали в 2023 году переходят на 2024 год».
Могут ли теоретически люди рассчитывать на то, что им выплатят 40-процентную компенсацию, которая была предусмотрена хотя бы до нового года? Теоретически, да. Тем более, что в декабре 2022 года, когда был принят очередной бюджет, там было сказано и о выделении средств на компенсации на отопление. Собственно, это решение уже должно было исполняться. Но теория не всегда соответствует практике.
Однако, как бы мы не обижались на столичного мэра, есть и другая сторона вопроса. Цена на газ выросла, — не по вине примэрии. Заложенные в столичный бюджет деньги уже не смогут покрыть реальных расходов.
На самом деле в муниципальном совете наблюдается перетягивание каната власти. У «жёлтых» — поддержка со всех сторон, поэтому им очень просто убить столичный бюджет, а потом, сделать вид, что они стремительно его спасают. Но игры политиков не только в переносном, но и в прямом смысле толкают людей к реальной смерти.
По мнению Александа Одинцова, PAS одним щелчком пальцев может решить актуальные проблемы столицы — ликвидацию бесплатных групп продлённого дня, отказ от персональных социальных ассистентов и выплату 40% стоимости счетов за отопление. В совокупности, на вскидку — около 350 миллионов леев. Для государственного бюджета — мизер, для муниципального бюджета столицы — критическая масса. Вот так, ценою чьей-то жизни и создаются искусственные проблемы.