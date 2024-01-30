Убить столичный бюджет и пенсионеров: Почему в Кишинёве не выплачивают людям обещанную 40%-компенсацию за тепло

В прошлом отопительном сезоне компенсации получали около 13 тысячи человек, ранее — около 25 тысяч. То есть, число получающих компенсацию уменьшилось. Почему? Компенсацию на отопление получали люди с доходом до 3 тысяч леев в месяц. После того, как они стали получать компенсацию от государства, сумма доходов увеличилась, правда никто этого не ощутил. Решение о том, будет человек получать компенсацию от примэрии, решают комиссии при претурах. Было очень много жалоб, когда пенсионеры должны были получить компенсацию автоматически, но они её не получали. Ещё один нюанс. Если у пенсионеров на начало отопительного сезона 2021−2022 года пенсия была ниже 3 тысяч леев, то после очередного повышения она могла увеличиться, к примеру, до 3005. Внешне — это статистический вопрос, по сути от этого зависит, сможет пенсионер, после оплаты за коммуналку, иногда даже частичной, купить себе хотя бы хлеб.