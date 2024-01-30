Пятеро челябинцев стали доверенными лицами Путина

Доверенным лицом Путина стала председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по патриотическому воспитанию, ветеранскому наставничеству и добровольчеству Елена Скорнякова.
«Ранее, в декабре прошлого года, в состав доверенных лиц вошли два члена Общественной палаты региона Юрий Болдырев и Олег Екимов, а также председатель регионального отделения “Движения первых” Светлана Буравова и президент Фонда зоозащиты “Спаси меня” Карен Даллакян», — сообщил глава региональной Общественной палаты Николай Дейнеко.
Он отметил, что по закону Юрий Болдырев, Олег Екимов и Елена Скорнякова должны приостановить полномочия в Общественной палате. Так они и сделают, а после выборов вернутся к исполнению обязанностей в этой организации.
Из известных в России людей в число зарегистрированных накануне доверенных лиц вошли Олег Газманов и Сергей Гармаш, певица Юлия Чичерина. Общее количество доверенных лиц Владимира Путина теперь составляет 544. Закон разрешает им вести агитацию.
Выборы президента пройдут в России в начале весны 2024 года. Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. Также поддержать кандидатов можно будет без посещения избирательного участка, а дистанционно через Госуслуги. Подача заявлений для участия в электронном голосовании началась 29 января.