Пятеро челябинцев стали доверенными лицами Путина

Выборы президента пройдут в России в начале весны 2024 года. Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. Также поддержать кандидатов можно будет без посещения избирательного участка, а дистанционно через Госуслуги. Подача заявлений для участия в электронном голосовании началась 29 января.