Глава Венесуэлы Мадуро заявил о планах прилететь в Петербург

Цель визита президента Венесуэлы пока не известна. Николас Мадуро поддерживает Россию и выразил мнение о том, что против страны предпринята тактика крупномасштабной войны. Однако глава боливианской республики считает, что Россия справляется — за несколько лет она превратилась в пятую экономику мира и первую в Европе.