Глава Венесуэлы Мадуро заявил о планах прилететь в Петербург

Николас Мадуро, президент Венесуэлы, в ближайшее время планируют посетить Россию. Политик сам рассказал об этом в эфире передачи «С Мадуро+». В первую очередь глава страны приедет в Петербург, он считает Северную столицу очень красивым городом.
— Это красивейший город, — сказал Мадуро. — Мы скоро будем там, в Санкт-Петербурге.
Цель визита президента Венесуэлы пока не известна. Николас Мадуро поддерживает Россию и выразил мнение о том, что против страны предпринята тактика крупномасштабной войны. Однако глава боливианской республики считает, что Россия справляется — за несколько лет она превратилась в пятую экономику мира и первую в Европе.
— Экономика России взлетела вверх, как ракета, — отметил Мадуро.