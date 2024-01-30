Мэр Екатеринбурга увеличил расходы на борьбу с экстремизмом и стихийными бедствиями

Общий объем расходов на программу увеличен с 936 тыс. 399 рублей до 1 млн 179 тыс. 158 рублей. Незначительно выросли расходы на участие в обеспечении общественного порядка, профилактику правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления — с 230,2 тыс. рублей до 257,9 тыс. рублей.
Ощутимо увеличены траты на подпрограмму «Защита населения и территории муниципального образования “город Екатеринбург” от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны». Расходы на нее выросли с 706,1 тыс. до 921,2 тыс. рублей.
Сама программа по безопасности населения Екатеринбурга была утверждена в 2020 году. Последние корректировки были внесены в нее в конце прошлого года. Активную подготовку к чрезвычайным ситуациям горадминистрация начала с 2022 года. Сначала городские власти утвердили серию нормативных документов по созданию структур гражданской обороны и созданию запасов для населения, которому потребуется помощь. Впоследствии была создана эвакуационная комиссия. А 6 июня 2023 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план действий на случай введения в городе одного из трех уровней террористической угрозы.