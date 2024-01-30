Губернатор Беглов отчитался Путину о замене «предприятий-западников» в Петербурге

По словам господина Беглова, перед городскими властями, прежде всего, стояла задача заменить западные предприятия и организации, «которым мы создали здесь всяческие условия». Речь, как отметил он, идет о налоговых льготах, предоставлении земли и так далее.



При этом уже сейчас, заявил градоначальник, жители Петербурга «успешно пользуются товарами от отечественных производителей» и «местная продукция сейчас играет важную роль».



«Первое время мы, откровенно говоря, думали, что будет, наверное, трудно, но за короткое время пришли другие наши партнеры. На сегодняшний день практически у нас нет проблем — заменили их», — заверил главу государства петербургский губернатор.



«Ъ» писал, что президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым в Троянском зале Константиновского дворца в Стрельне, во время которой похвалил главу города за хорошие показатели.



Позднее господин Путин также провел встречу с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.