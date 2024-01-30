Виталий Хоценко и Сергей Шелест повысили зарплаты омским дорожникам

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал о принятом с губернатором Виталием Хоценко решении о повышении заработной платы для сотрудников рабочих специальностей в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства.
В январе зарплаты проиндексированы на 15%. Неквалифицированные рабочие теперь получают от 35 тысяч рублей, водители и механизаторы — до 50−60 тысяч.
Во втором полугодии планируется ещё одно повышение фонда оплаты труда. Оно коснётся шофёров, слесарей, механизаторов и рабочих, занятых в ручной уборке города.
Представителей данных специальностей приглашают для официального трудоустройства в УДХБ. Подробную информацию можно уточнить в отделе кадров управления по телефону: