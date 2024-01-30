«В городе не три улицы»: мэр Уфы раскритиковал глав районов за уборку снега

Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов доложил, что ежесуточно на улицах города работают более 400 единиц коммунальной техники и в среднем 450 человек дорожных рабочих. Снегоплавильные пункты принимают круглосуточно. За прошедшую неделю вывезено более 123,6 тысячи кубометров убранных осадков.
Однако мэр Уфы остался недоволен озвученными цифрами, так как заслушал доклад еще и руководителя ЦОБ Александра Овчинникова. Он своем выступлении указал на множество недочетов. Так, в городе не очищены тротуары и проезды во дворах, во многих районах снег складируют прямо на детских площадках, возле школ, в жилых дворах, в зоне пешеходных переходов.
Мэр Уфы подчеркнул, что во всех районах города достаточно техники, есть финансирование для привлечения арендованной, поэтому проблема только в качестве организации работы по уборке снега.
«Как только глава района приходит ко мне с просьбой выделить финансирование на приобретение техники, пожалуйста, выделяем. А значит, как касается результатов, вот они. У нас в городе не три улицы, я всем напоминаю. Это не только Заки Валиди, проспект Октября и проспект Салавата Юлаева. Есть и другие улицы, и на них тоже надо обращать внимание. Я никого не заставляю, не принуждаю продолжить работу. Если кому-то не нравится, кто-то устал, пожалуйста, занимайтесь, чем хотите. Если вы не в состоянии как руководители организовать работу, берите лопаты и выходите со своими коллективами чистить снег», — обратился к главам районов Ратмир Мавлиев.
Глава столичной администрации поручил с четверга по субботу организовать в Уфе акции по комплексной уборке снега, чтобы привести город в порядок.
Напомним, ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе за неделю из-за гололеда травмировались 45 горожан.