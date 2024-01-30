«В городе не три улицы»: мэр Уфы раскритиковал глав районов за уборку снега

«Как только глава района приходит ко мне с просьбой выделить финансирование на приобретение техники, пожалуйста, выделяем. А значит, как касается результатов, вот они. У нас в городе не три улицы, я всем напоминаю. Это не только Заки Валиди, проспект Октября и проспект Салавата Юлаева. Есть и другие улицы, и на них тоже надо обращать внимание. Я никого не заставляю, не принуждаю продолжить работу. Если кому-то не нравится, кто-то устал, пожалуйста, занимайтесь, чем хотите. Если вы не в состоянии как руководители организовать работу, берите лопаты и выходите со своими коллективами чистить снег», — обратился к главам районов Ратмир Мавлиев.