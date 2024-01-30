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Экс-замгубернатора Нижегородской области Бетин стал доверенным лицом Путина

Всего в списке около 200 человек.

Экс-замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин стал доверенным лицом кандидата на должность президента России Владимира Путина. Список утвердил Центризбирком.

Напомним, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин покинул свою должность в начале 2023 года и был назначен ректором Мастерской управления «Сенеж».

Всего по результатам последнего заседания ЦИК было зарегистрировано 198 доверенных лиц Путина. В их числе уроженка города Горький, певица Ольга Кормухина, а также певец Олег Газманов, дрессировщики братья Запашные, комик Азамат Мусагалиев и другие.

Напомним, выборы главы государства пройдут 15—17 марта 2024 года, жители Нижегородской области смогут проголосовать дистанционно.