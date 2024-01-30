Экс-замгубернатора Нижегородской области Бетин стал доверенным лицом Путина

Всего по результатам последнего заседания ЦИК было зарегистрировано 198 доверенных лиц Путина. В их числе уроженка города Горький, певица Ольга Кормухина, а также певец Олег Газманов, дрессировщики братья Запашные, комик Азамат Мусагалиев и другие.