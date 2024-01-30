Свердловский губернатор Куйвашев выдал молодым ученым по 200 тысяч рублей

«Лучшими признаются разработки, которые уже сегодня внедряются. Они меняют мир к лучшему, укрепляют технологический суверенитет нашей страны. Сегодня молодежь активно идет в науку, реализует себя. В 2023 году было зарегистрировано 117 заявок, это на 33% больше, чем годом ранее», — рассказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.



По данным правительства, одним из лучших проектов стала работа Дмитрия Распосиенко из Института физики металлов имени М. Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук. Отмечается, что исследование позволяет повысить прочность металлов, которые используются в авиакосмической отрасли.



Премии губернатора для молодых ученых в прошлом году присуждались за лучшие работы в области математики, информатики, телекоммуникаций и систем управления, металлургии и металловедения, медицины, гуманитарных наук и других.



Напомним, Евгений Куйвашев увеличил размер премий Демидовским лауреатам до 2 млн руб. Ранее размер премий составлял 1 млн руб. В 2023 году премия была присуждена уральцу — академику Валерию Чарушину за выдающийся вклад в развитие химии гетероциклических соединений и новых технологий органического синтеза.