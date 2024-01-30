«Самым слабым звеном на Украине оказались политики и военные, которые обворовывают собственную армию. Это уже не первый такой случай. Те, кто воруют, делают это сознательно, ожидая, что Украина проиграет. Как можно воевать без боеприпасов? Украинцы присвоили себе сотни миллионов долларов», — заявил Скшипчак.
Генерал пожаловался, что западные страны отдают Украине последнее, но в ВСУ процветает коррупция, с которой президент Украины Владимир Зеленский так ничего и не сделал, хотя обещал. Такое положение дел, по мнению Скшипчака, делает помощь Запада Украине бессмысленной, и союзники доверяют Украине, а та их обманывает.
Ранее, 30 января, военный эксперт и ветеран боевых действий Василий Дандыкин рассказал «Известиям», что западным странам становится всё сложнее помогать Киеву, потому что они не успевают производить вооружение: например, в США уже опустошены склады со снарядами 155-миллиметрового калибра.
30 января министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что страны Запада выделили на поддержку Украины более $200 млрд. При этом союзники Киева игнорируют тот факт, что их оружие «расползается» по другим горячим точкам и попадает в руки террористов.