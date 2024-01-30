Польский генерал обвинил украинских политиков в воровстве помощи Запада

«Самым слабым звеном на Украине оказались политики и военные, которые обворовывают собственную армию. Это уже не первый такой случай. Те, кто воруют, делают это сознательно, ожидая, что Украина проиграет. Как можно воевать без боеприпасов? Украинцы присвоили себе сотни миллионов долларов», — заявил Скшипчак.