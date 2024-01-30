Радий Хабиров объяснил, почему мало рассказывает в соцсетях о личном

«Я понял вас. Знаете же поговорку “Вся жизнь — борьба”. Я тоже борюсь — за общественное мнение, за то, чтобы меня услышали, чтобы поддержали. Порой продираясь через неверие, вражду, непонимание. Порой приходится принимать непопулярные решения. Это нормально. И да, когда показываешь птичек, зайчиков — сразу получаешь множество лайков, и это приятно. Раньше я каждую субботу выкладывал “домашние” посты — где жарю шашлыки и всё такое. Мне и самому нравилось этим делиться. Я правда обожаю готовить, угощать. Но вот прекратил это дело — не готовить, а показывать. Вот когда ребята наши вернутся, я такой плов закачу! Тогда и можно будет вернуться к такой тематике. А сейчас моя улыбающаяся физиономия с пловом неуместна будет, мне кажется.