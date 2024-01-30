Радий Хабиров объяснил, почему мало рассказывает в соцсетях о личном

Отвечая на вопрос Олега Максименко, который сказал, что следит за соцсетями руководителя республики и ему не хватает в них личной информации, Радий Хабиров пояснил:
«Я понял вас. Знаете же поговорку “Вся жизнь — борьба”. Я тоже борюсь — за общественное мнение, за то, чтобы меня услышали, чтобы поддержали. Порой продираясь через неверие, вражду, непонимание. Порой приходится принимать непопулярные решения. Это нормально. И да, когда показываешь птичек, зайчиков — сразу получаешь множество лайков, и это приятно. Раньше я каждую субботу выкладывал “домашние” посты — где жарю шашлыки и всё такое. Мне и самому нравилось этим делиться. Я правда обожаю готовить, угощать. Но вот прекратил это дело — не готовить, а показывать. Вот когда ребята наши вернутся, я такой плов закачу! Тогда и можно будет вернуться к такой тематике. А сейчас моя улыбающаяся физиономия с пловом неуместна будет, мне кажется.
Но при этом я против того, чтобы милитаризировать нашу жизнь. Парни там воюют — это ваша работа, мы плечо подставляем. Но здесь — мы должны жить, должны радоваться, ходить в рестораны, простите, выпивать вина, танцевать. Это очень важные вещи. И кстати, ребята не хотят, чтобы мы тут сопли лили. Там очень много юмора, кстати.
Так что — про жизнь надо, конечно, рассказывать. Я стараюсь дозированно рассказывать о себе, чтобы люди понимали, что я тоже обычный человек. Иногда мне обидно, что мне приписывают — я никого не убивал, не давал такую команду, не отнимал у вас ничего.
Ещё когда в администрации президента работал — целые делегации приходили с просьбами о том, о сем. Я говорил тогда — моя фамилия уже живет своей жизнью. Её женят, разводят, дают деньги, отнимают деньги… Поэтому теперь дозированно информацию даю.
И представьте ситуацию — сидит наш парень в окопе, может, близко к фронту, может, подальше. И тут я такой — сегодня о рыбалке рассказываю, завтра о чем-нибудь ещё. Люди иногда как реагируют. Хоронили хоккеиста Родиона Амирова в понедельник, там вся Уфа присутствовала. Оперативку пришлось перенести. Так кто-то не поленился написать, мол, этому чуваку в понедельник делать больше нечего, как по похоронам ходить вместо того, чтобы рабочую неделю начинать.
Скажу прямо, моя жена порой просто плачет — так устала от публичности. Это я не жалуюсь, мы сами выбрали такую судьбу. А что касается рыбалки — про неё обязательно в соцсетях расскажу. За всё время работы я на рыбалке был два раза".