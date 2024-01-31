Поляки поехали в Калининградскую область за едой

За покупками — в Россию
Сегодня Алена и Павло Перткевич из Гданьска задумчиво рассматривают полки в калининградском супермаркете. Проверяют внушительных размеров список, вычеркивая уже купленные продукты, сверяются с кошельком, после чего дописывают еще пару наименований.
В приоритете — крупы, макароны, хлеб, лекарства и мясо, которое провозить через границу запрещено, но они все же готовы рискнуть. Уж больно цена привлекательная.
— Мы пять часов простояли на погранпереходе Гжехотки. Как только въехали к вам через Мамоново, сразу на заправку. Залили полный бак и еще пару канистр на обратный путь. Затем по магазинам, — призналась Алена корреспонденту «РГ», попутно забросив в корзину пару банок калининградских шпрот. — Даже с учетом дороги и топлива нам выгоднее закупиться в России, чем дома. Это немыслимо.
Павло более сдержан, но супругу в целом поддерживает. Семейный бюджет на фоне растущих в Польше цен заметно просел, потому они и решили отправиться в шоп-тур за границу.
— Уровень жизни ощутимо понизился. Сейчас заводы, кафе и магазины закрываются, люди теряют работу, цены растут. Хорошо, что у нас есть друзья в Калининграде, но очень немногим так повезло, — добавил он.
Горы пакетов с продуктами им, по прикидкам, хватит на две-три недели. Дальше будут ориентироваться по ситуации, но не исключают, что подобные визиты в Калининград могут стать для них привычными.
Если, конечно, в Польше ничего не изменится.
История неуспеха
Схожего мнения придерживается и предприниматель из Бранево Януш Мацкевич. В Калининград он приехал не за покупками, а на переговоры с деловыми партнерами. Не скрывает, что, несмотря на политику властей, в Польше по-прежнему много компаний, которые хотят работать с Россией.
— В нашем регионе русофобии никогда не было. Русские из Калининградской области для нас такие же европейцы, как и сами поляки. Для обеих сторон партнерство было выгодным. Калининградцы тратили у нас очень много денег. Жизнь кипела, а сейчас все заглохло, — признался он.
Польский бизнес, по его словам, пытается свести концы с концами.
В Бранево вообще все грустно. До недавних пор этот польский город был одним из крупнейших перевалочных пунктов, через который доставляли по железной дороге уголь из Калининградской области. После транзитных запретов польская компания потеряла львиную долю доходов.
Польская газета «О!Polska» рассказывает о том, как в стране после повышения цен вдруг резко увеличилось число краж продуктов в магазинах. Фото: opolska360.pl.
Калининградцам хорошо известна крупная сеть пекарен из Вроцлава. Там по старинным рецептам выпекали знаменитые круассаны, булочки и хлеб. Однако предприятие не справилось с ростом цен и в итоге закрылось. По словам владельца, его бизнес уничтожили в разы увеличившиеся расходы и резко сократившееся число клиентов, которые теперь считают каждый злотый.
Цены в Польше и правда пробили потолок. Так, кило картофеля там стоит 63 рубля, в Калининграде — 25. Морковь — 60 рублей против 40. Пачка итальянских макарон обойдется в 156 рублей, а в российском эксклаве — 99. Даже некогда знаменитая польская «молочка» (калининградцы помнят эти сырки, творожки и йогурты) сегодня не выдерживает конкуренции ни по цене, ни по качеству. У нас молочные продукты на 20−30% дешевле.
Говорят, один из главных показателей экономики — цена на хлеб. Так вот, в Польше в этом году можно встретить буханку за 30 злотых. Это, на секунду, 670 рублей. Потому стремление поляков закупаться в России можно понять.
А что в регионе?
В самом Калининграде к ситуации в Польше относятся с пониманием. У многих по ту сторону границы остались друзья и родственники. От политических решений Варшавы в итоге пострадали все.
— Скучаю ли я по прежним временам? Еще бы. Все же столько лет занимался автоперевозками. В Польше осталось много нормальных людей, которые до сих пор готовы тепло принимать наших. Может, когда-нибудь все вновь наладится. Во всяком случае, хотелось бы верить, — рассказал калининградец Олег Васильев.
Десять лет он возил туристов в Гданьск, Варшаву и Краков. Популярными были и так называемые шоп-туры, когда калининградцы выезжали в соседнюю страну на день за покупками.
После запрета на проезд по шенгенской визе он лишился работы. Сейчас переориентировался на внутренний туризм. Благо жителей других регионов России сегодня в Калининградской области хоть отбавляй.
А вот для жителей Мамоново путь за границу, которая находится от них в шести километрах, закрыт. Ассортимент магазинов, где раньше можно было наблюдать изобилие польских товаров, сегодня здесь составляют отечественные продукты. Редкую санкционку все еще можно найти, но из-за баснословных цен (на 30−40% выше российских аналогов) она больше не выглядит привлекательной.
— Сама я родом из Мамоново, но в Польше прожила восемь лет, — рассказала пенсионерка Лариса Васильева. — Жили мы с ними нормально, простые поляки из того же Бранево по-прежнему к нам хорошо относятся. Если раньше мы к ним ездили за дешевыми и качественными продуктами, то теперь уже они приезжают к нам в Мамоново. Берут все, включая даже спички.
Так что продавцы от ситуации в Польше только выиграли. Теперь поляки приносят прибыль местным магазинам. Галина Трофимович, работающая в супермаркете, признается, что поток иностранцев заметно вырос.
— Польскую речь слышу все чаще. Причем многие пытаются говорить по-русски, хоть и с ошибками, но все равно приятно. Тем более я иностранных языков не знаю, — призналась она. — Очередей из поляков, конечно, нет, но за продуктами они регулярно заглядывают. Покупают в основном самые базовые, включая соль, соду или, например, уксус. Но при этом набирают много, с запасом. Доходы у магазина выросли, но по-человечески мне их жалко.
Калининградские ретейлеры убеждены, что сегодня Польша не может конкурировать с Россией по ценам на продукты.
Совладелец крупной торговой сети Олег Пономарев подчеркнул, что раньше наши туристы использовали российский эксклав как перевалочный пункт по пути в Европу. Сегодня граница для свободных поездок закрыта, потому все деньги остаются в Калининградской области. Естественно, магазины от этого только выиграли.