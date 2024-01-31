Поляки поехали в Калининградскую область за едой

— Сама я родом из Мамоново, но в Польше прожила восемь лет, — рассказала пенсионерка Лариса Васильева. — Жили мы с ними нормально, простые поляки из того же Бранево по-прежнему к нам хорошо относятся. Если раньше мы к ним ездили за дешевыми и качественными продуктами, то теперь уже они приезжают к нам в Мамоново. Берут все, включая даже спички.