Президент Эквадора заявил о передаче США военной техники РФ

Нобоа добавил, что «продолжит сделку в любом случае». Однако лидер Эквадора продолжил, что его страна не планирует разрывать отношения с РФ. Кроме того, он назвал позицию Москвы «не совсем адекватной», поскольку в настоящее время в Эквадоре проходят масштабные беспорядки.