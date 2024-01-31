Президент Эквадора заявил о передаче США военной техники РФ

«Поставка будет осуществлена», — сказал он.
Нобоа добавил, что «продолжит сделку в любом случае». Однако лидер Эквадора продолжил, что его страна не планирует разрывать отношения с РФ. Кроме того, он назвал позицию Москвы «не совсем адекватной», поскольку в настоящее время в Эквадоре проходят масштабные беспорядки.
«И если они хотят нам помочь, дай бог, чтобы они это сделали», — отметил Нобоа.
Ранее, 24 января, Россия предостерегла Эквадор от передачи российского вооружения Соединенным Штатам. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) подчеркнули, что передача техники российского производства недопустима без предварительного письменного согласия РФ. В ведомстве уточнили, в случае передачи вооружения российского производства третьей стороне Эквадор нарушит свои международные обязательства.
10 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что намерен осуществить передачу США старой техники российского и украинского производства в обмен на новую на общую сумму $200 млн. По его словам, обмен планируется провести до конца января.
В свою очередь, посол РФ в Кито Владимир Спринчан указал на то, что Россия будет расценивать передачу российской техники Эквадором в США как недружественный шаг. Он отметил, что российские дипломаты следят за ситуацией.