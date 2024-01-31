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Период предвыборной агитации стартовал в Беларуси

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Период предвыборной агитации стартовал сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
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Источник: Reuters

Агитация будет проходить до 24 февраля включительно. В единый день голосования, который пройдет в Беларуси 25 февраля, агитация запрещена законодательством.

Агитация может проводиться в форме собраний, пикетов, митингов в уведомительном порядке, встреч с избирателями в помещениях, определяемых исполкомами, изготовлении печатных агитационных материалов и других.

Кроме того, кандидаты в депутаты вправе создавать собственные избирательные фонды и финансировать за счет этих средств любую, не запрещенную законом, агитационную деятельность.