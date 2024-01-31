За плакат про отставку мэра челябинку отдали под суд

Ей вменяют проведение публичного мероприятия без подачи властям уведомления об этом в установленном порядке. Соратники женщины по движению недоумевают по поводу этой статьи. Они отмечают: причиной задержания стало то, что активистка разместила на перилах моста в центре города плакат с текстом, где содержалось требование отправить в отставку главу Челябинска Наталью Котову.