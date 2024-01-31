За плакат про отставку мэра челябинку отдали под суд

Ей вменяют проведение публичного мероприятия без подачи властям уведомления об этом в установленном порядке. Соратники женщины по движению недоумевают по поводу этой статьи. Они отмечают: причиной задержания стало то, что активистка разместила на перилах моста в центре города плакат с текстом, где содержалось требование отправить в отставку главу Челябинска Наталью Котову.
«Статья КоАП 20.2.2 предполагает массовое несанкционированное мероприятие. А массовых несанкционированных мероприятий мы не проводили», — отметили маоисты.
Заседание в Центральном райсуде, которое должно было состояться вчера, перенесли. Адвокат маоистки попросила время для ознакомления с материалами дела. Заседание назначили на 7 февраля. Женщине грозит штраф.