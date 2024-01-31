Смену часового пояса не будут отменять в Казахстане

— Постановление принято и с первого марта мы все с вами будем в одном часовом поясе. То, что касается высказываний и позиций наших граждан в ВКО, мы практически на прошлой неделе все выездные совещания провели, встретились с сельчанами и со всеми, кто выказывал свое мнение. Группа ученых с доказательной базой простым языком в схемах показала и убедила, что сегодня переход на единый часовой пояс необходим.