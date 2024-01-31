Смену часового пояса не будут отменять в Казахстане

Журналисты в кулуарах Мажилиса отметили, что многие жители ВКО остались недовольны решением о переводе часов. Они попросили главу министерства рассказать, учтут ли позицию граждан, которые жалуются.
Арман Шаккалиев дал понять, что пересматривать уже принятое решение ради жителей ВКО не будут.
— Постановление принято и с первого марта мы все с вами будем в одном часовом поясе. То, что касается высказываний и позиций наших граждан в ВКО, мы практически на прошлой неделе все выездные совещания провели, встретились с сельчанами и со всеми, кто выказывал свое мнение. Группа ученых с доказательной базой простым языком в схемах показала и убедила, что сегодня переход на единый часовой пояс необходим.
Министр добавил, что переход на единый часовой пояс не повлечет дополнительных расходов.