Депутат из Новосибирска обратился к Мишустину по поводу проблем с перерасчетом за услуги ЖКХ

Парламентарий полагает, что компенсации за коммунальные услуги, которые не соответствуют стандартам качества, далеко не всегда начисляются справедливо. Речь идет о едва теплых радиаторах отопления в квартирах, не вывезенном вовремя мусоре, перебоям с нормальным водоснабжением
В связи с этим Александр Аксененко опасается, что жителям Новосибирска, которые недавно пострадали от масштабных аварий на тепловых сетях, сделают «копеечный» перерасчет. Чтобы упорядочить алгоритм его начисления депутат Госдумы РФ и решил обратиться к премьер-министру страны.
— Существующие перерасчеты — просто насмехательство над потребителями коммунальных услуг. Это первое. И второе: такие перерасчеты никак экономически не стимулируют ни управляющие, ни ресурсоснабжающие организации ускоряться для ликвидации проблемы (как в первом случае) или её недопущению (как во втором). Схемы перерасчета устанавливаются постановлениями Правительства. Поэтому совместно с Сергеем Михайловичем Мироновым письменно обратились к Председателю Правительства РФ с просьбой пересмотреть действующую систему перерасчетов за некачественно оказанные услугу ЖКХ, — написал Александр Аксененко на своей странице «Вконтакте».
Кроме того, парламентарий подробно расписал, как можно получить компенсацию. В сообщении указано, что для начала необходимо зафиксировать факт того, что услуга была оказана некачественно. Причем сделать это нужно обязательно в присутствии сотрудника управляющей организации или ТСЖ. Далее составляется соответствующий акт. И уже на основе этого документа делается перерасчет.