Депутат из Новосибирска обратился к Мишустину по поводу проблем с перерасчетом за услуги ЖКХ

— Существующие перерасчеты — просто насмехательство над потребителями коммунальных услуг. Это первое. И второе: такие перерасчеты никак экономически не стимулируют ни управляющие, ни ресурсоснабжающие организации ускоряться для ликвидации проблемы (как в первом случае) или её недопущению (как во втором). Схемы перерасчета устанавливаются постановлениями Правительства. Поэтому совместно с Сергеем Михайловичем Мироновым письменно обратились к Председателю Правительства РФ с просьбой пересмотреть действующую систему перерасчетов за некачественно оказанные услугу ЖКХ, — написал Александр Аксененко на своей странице «Вконтакте».