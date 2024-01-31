Мэр Иркутска адресовал вопрос по изменению формы избрания главы города к депутатам

Руслан Болотов прокомментировал вопрос журналиста по поводу возможного возвращения прямых выборов мэра Иркутска. Градоначальник адресовал вопрос по изменению формы избрания главы города к депутатам, пишет ИА IrkutskMedia.
«Мы про процесс или ради результата? Если это даёт результат, даёт эффект. Вопрос процедуры (избрания) — это для народных избранников», — сказал Руслан Болотов.
Он добавил, что при прямых выборах мэра, что при избрании главы города депутатами обязанности градоначальника абсолютно ничем не отличаются.