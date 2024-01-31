Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Токаеву рассказали, куда экспортируют казахстанскую нефть

31 января 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева. Глава государства заслушал отчет об итогах операционной и финансовой деятельности компании за 2023 год, сообщает Zakon.kz.
Токаеву рассказали, куда экспортируют казахстанскую нефть
Источник: akorda.kz

Отмечено, что согласно представленным данным, по ключевым производственным показателям «КазМунайГаз» достиг роста в сравнении с 2022 годом.

Президенту было доложено о развитии экспортных маршрутов казахстанской нефти.

В частности, начаты поставки сырья в Германию и в направлении Азербайджана по нефтепроводу «Баку — Тбилиси — Джейхан», расширен танкерный флот совместно с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, главе государства была представлена информация об исполнении его поручений по увеличению производства товарного газа и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, а также привлечении инвестиций и развитии проектов нефтегазохимии.

Наряду с этим Магзум Мирзагалиев сообщил о прогрессе в реализации морского проекта «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов» в казахстанском секторе Каспийского моря и программы геологоразведки национальной компании.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет о реализации социальных проектов в регионах присутствия компании. Так, Президенту было доложено о завершении реконструкции магистрального водовода «Астрахань — Мангышлак» (I очередь) и начале строительства нового опреснительного завода для нужд города Жанаозена.

«В завершение встречи глава государства дал ряд поручений по реализации инвестиционных проектов, поддержанию стабильности маршрутов углеводородного экспорта и расширению масштабов геологоразведочных работ».

говорится в сообщении.

Президент отметил важность фокусирования деятельности нацкомпании на развитии нефтегазохимической отрасли.

28 ноября 2023 года в Министерстве энергетики Казахстана сделали заявление по поводу добычи нефти. По словам советника министра энергетики РК Шынгыса Ильясова, на крупных месторождениях страны — Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке — сократили добычу нефти в связи с погодными условиями и ограничениями приема на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

экономика
энергетика