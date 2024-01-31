Токаеву рассказали, куда экспортируют казахстанскую нефть

Отмечено, что согласно представленным данным, по ключевым производственным показателям «КазМунайГаз» достиг роста в сравнении с 2022 годом.
Президенту было доложено о развитии экспортных маршрутов казахстанской нефти.
Кроме того, главе государства была представлена информация об исполнении его поручений по увеличению производства товарного газа и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, а также привлечении инвестиций и развитии проектов нефтегазохимии.
Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет о реализации социальных проектов в регионах присутствия компании. Так, Президенту было доложено о завершении реконструкции магистрального водовода «Астрахань — Мангышлак» (I очередь) и начале строительства нового опреснительного завода для нужд города Жанаозена.
«В завершение встречи глава государства дал ряд поручений по реализации инвестиционных проектов, поддержанию стабильности маршрутов углеводородного экспорта и расширению масштабов геологоразведочных работ».
Президент отметил важность фокусирования деятельности нацкомпании на развитии нефтегазохимической отрасли.
28 ноября 2023 года в Министерстве энергетики Казахстана сделали заявление по поводу добычи нефти. По словам советника министра энергетики РК Шынгыса Ильясова, на крупных месторождениях страны — Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке — сократили добычу нефти в связи с погодными условиями и ограничениями приема на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).