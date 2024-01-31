Надеждин сдал подписи для регистрации на выборах президента

«То, во что ещё никто совершенно не верил месяц назад, то, в чем многие сомневались ещё неделю назад, прошло нормально. Здесь стоят коробки, в которых 105 тысяч подписей граждан России, подчеркиваю, собранные на территории РФ, потому что за нас многие десятки тысяч людей подписались за пределами России, но мы их сюда не принесли, мы их отдельно не считаем. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто нам поверил, тем десяткам, даже сотням тысяч людей, которые стояли в очередях по всей нашей огромный стране в 75 регионах страны», — сказал Надеждин журналистам.