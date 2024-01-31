Надеждин сдал подписи для регистрации на выборах президента

«То, во что ещё никто совершенно не верил месяц назад, то, в чем многие сомневались ещё неделю назад, прошло нормально. Здесь стоят коробки, в которых 105 тысяч подписей граждан России, подчеркиваю, собранные на территории РФ, потому что за нас многие десятки тысяч людей подписались за пределами России, но мы их сюда не принесли, мы их отдельно не считаем. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто нам поверил, тем десяткам, даже сотням тысяч людей, которые стояли в очередях по всей нашей огромный стране в 75 регионах страны», — сказал Надеждин журналистам.
Кроме того, он выразил благодарность тем, кто жертвовал деньги на его избирательный счет.
«Никогда ещё в истории России не было такого, чтобы кампания кандидата в президенты шла полностью на пожертвования обычных людей… Нам перевели деньги десятки тысяч людей, такого никогда не было», — добавил политик.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.