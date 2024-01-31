Депутата ужаснули масштабы распространения наркотиков в Казахстане

«Особенно это стало проблемой в больших городах… Ни для кого не секрет, что синтетические наркотики распространяются в каждом городе нашей страны. Об арестах торговцев наркотиками и потребителей мы знаем из СМИ. Так, по итогам января и ноября 2023 года в стране зарегистрировано семь тысяч уголовных преступлений, связанных с наркотиками. Это на 10,1% больше, чем в предыдущем году. Это значительная цифра. А за последние пять лет количество изъятой “синтетики” увеличилось в 100 раз. Стоимость изъятых на “черном рынке” наркотиков превысила 20 млрд тенге. Это данные по тем, кого поймали. И сколько всего происходит за этим? Разве это не ужасно?!».