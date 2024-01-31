Посольство Беларуси осудило осквернение памятника детям-блокадникам в Ереване

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Посольство Беларуси в Армении осудило осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.
В дипмиссии назвали произошедшее чудовищной акцией, нацеленной на осквернение светлой памяти погибших и попрание подвига народов Беларуси, России и Армении во время Великой Отечественной войны.
Дипломаты напомнили, что в Беларуси ежегодно проходят мероприятия, приуроченные к освобождению Ленинграда от фашистской блокады и чествованию ветеранов-блокадников.
«С болью в сердце реагируем на любые шаги, направленные на разжигание межнациональной вражды и перекраивание истории военных событий, унесших жизни каждого третьего белоруса. Посольство выступает с резким осуждением бессовестного акта вандализма и попыток внести раскол в многовековую дружбу братских народов».
В дипмиссии также заявили, что рассчитывают на должную реакцию государственных ведомств Армении и привлечение к ответственности виновных в осквернении.
Что произошло с памятником
В минувшую субботу исполнилось 80 лет полному снятию блокады Ленинграда. По этому случаю в ряде городов России и других стран прошли памятные мероприятия.
Российские дипломаты и представители общественных организаций в Ереване возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда.
Позднее уроженец армянской столицы, представившийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора.
Свои действия он снял на видео и опубликовал.
По факту случившегося следственный комитет Армении возбудил дело по статье «хулиганство».
Напомним, что в годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда было эвакуировано более 200 детей. В настоящее время в республике проживают шесть блокадников.