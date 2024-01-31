Татарская борьба корэш включена в игры БРИКС в Казани

Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.
«У нас появилась возможность популяризировать татарскую борьбу корэш — мы смогли его включить в игры БРИКС. О нашем национальном виде спорта узнают в мире. Считаю это решение очень важным и нужным, ответственным».
На играх БРИКС выступят лучшие спортсмены после отборочных соревнований. Будет сформирована сборная России.
«Нельзя пройти просто потому, что ты живешь в Татарстане, что ты местный батыр», — пояснил Халил Шайхутдинов.
Энже Габдуллина.