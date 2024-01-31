Алексей Текслер посетил Копейск с рабочим визитом

«В прошлом году было принято решение по поводу строительства домов культуры, и очень рад, что все уже оперативно сделано. Замечательные новые объекты, очень востребованные для поселков. Несмотря на то, что они работают всего несколько дней, мы видим хорошую заполняемость. Здесь будут и кино показывать, современное оборудование дает такую возможность. Но, самое главное, здесь есть творческий потенциал, который будет реализован, будут заниматься дети», — прокомментировал Алексей Текслер.