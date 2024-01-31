Алексей Текслер посетил Копейск с рабочим визитом

Одним из первых в Челябинской области появился такой модульный ДК в поселке Синеглазово. Объект построили чуть больше, чем за три месяца. Такой короткий срок удалось выдержать благодаря использованию модульной технологии. Одноэтажное здание с актовым залом на сто мест уже стало центром притяжения всех поколений. В доме культуры уже идет показ кинофильмов, работают творческие кружки и спортивные секции для детей и проходят мероприятия и концерты.
Второй модульный дом культуры в Копейском городском округе находится в поселке Заозерный. Его строительство началось в сентябре 2023 года, а уже сегодня здесь открыта студия по вокалу, декоративно-прикладного творчества, танцев, молодежное пространство, а также проходят мероприятия по патриотическому воспитанию и спорту. Творческий коллектив ДК Заозерный уже готовится к проведению «Масленицы» в поселке. В доме культуры имеется зрительный зал на 200 мест. Оба дома культуры являются структурными подразделениями Дворца культуры «Маяковский» Копейского городского округа.
«В прошлом году было принято решение по поводу строительства домов культуры, и очень рад, что все уже оперативно сделано. Замечательные новые объекты, очень востребованные для поселков. Несмотря на то, что они работают всего несколько дней, мы видим хорошую заполняемость. Здесь будут и кино показывать, современное оборудование дает такую возможность. Но, самое главное, здесь есть творческий потенциал, который будет реализован, будут заниматься дети», — прокомментировал Алексей Текслер.
Последней точкой посещения губернатора стал детский сад на улице Грибоедова, который откроется уже 5 февраля. Современное трехэтажное здание, оснащенное необходимыми комнатами для активной работы с детьми: кабинет для занятий, музыкальный зал, спортивный зал, игровые, комнаты отдыха и зона кухни. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 ребятишек от полутора до семи лет. Как отметил Алексей Текслер, новые детские сады в Копейске запускаются ежегодно, и эта работа будет продолжена далее.
«Мы каждый год строим в Копейске детские сады, запускаем новые объекты. Этот садик откроется уже в понедельник, все полностью готово. Садик современный, персонал готов, с родителями тоже работа налажена. На очереди еще три детских сада. Потребность в обеспечении детей местами в детских садах полностью закрываем», — отметил положительную динамику губернатор региона.