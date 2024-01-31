Пермячка, попавшая под санкции Зеленского, стала доверенным лицом Путина

Врач из Перми Анастасия Зацепурина вошла в список доверенных лиц Путина, сообщает URA.RU.
Список доверенных лиц кандидата на пост президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте ЦИК России. В него вошла Анастасия Зацепурина, возглавляющая движение «Волонтёры-медики». Ранее она попала под санкции Украины.
Зацепурина поблагодарила Владимира Путина в соцсети «ВКонтакте».
«Вошла в список доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина. Большое спасибо Владимиру Владимировичу за поддержку развития добровольчества и за то, что многие из нас могут найти свое призвание в помощи ближнему, проявить свой гражданский долг и выбрать для себя путь социально-ответственного гражданина», — пишет пермячка.
Анастасия Зацепурина окончила Пермский медуниверситет по специальности врач-неонатолог. С 2016 года была координатором движения «Волонтёры-медики» в Прикамье. В 2022 году возглавила общероссийское движение. Президент Украины Зеленский в ноябре 2023 года ввёл санкции против Зацепуриной.