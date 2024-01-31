Пермячка, попавшая под санкции Зеленского, стала доверенным лицом Путина

«Вошла в список доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина. Большое спасибо Владимиру Владимировичу за поддержку развития добровольчества и за то, что многие из нас могут найти свое призвание в помощи ближнему, проявить свой гражданский долг и выбрать для себя путь социально-ответственного гражданина», — пишет пермячка.