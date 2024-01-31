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Пятеро свердловчан вернулись из украинского плена

В ходе обмена пленными с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены пятеро жителей Свердловской области. Об этом ЕАН сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
Источник: ЕАН

«Один [из свердловчан] находится в более тяжелом состоянии, чем остальные. Но мы его ждали и надеемся, что здесь уже будет оказана вся необходимая помощь», — рассказала Татьяна Мерзлякова.

О возвращении российских военнослужащих сегодня сообщили в Минобороны России. Обмен проводился по формуле 195 на 195.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении военного ведомства.