Коллекторы, ветераны и пенсия: что поменяется в законодательстве РФ с 1 февраля

Правки по регуляции работы коллекторов вступят в силу с 1 февраля. Отныне коллекторы смогут встречаться с должниками лично (не чаще раза в неделю), общаться по телефону или с помощью интеллектуального агента (не чаще раза в сутки), присылать различные виды сообщений или письменную корреспонденцию по месту жительства. Также коллекторам запрещено звонить должникам с 22.00 до 8.00 в рабочие дни; с 20.00 до 9.00 в выходные и праздничные дни.