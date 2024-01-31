Коллекторы, ветераны и пенсия: что поменяется в законодательстве РФ с 1 февраля

О том, что поменяется в российских законах, рассказал «МК в Питере».
Так, с 1 февраля проиндексируют выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, героев СССР и России, героев труда и инвалидов всех групп на 7,4%. Пенсионеры старше 80 лет станут получать часть страховой пенсии в двойном размере — 16 269 рублей.
Опекуны состоящих на полном гособеспечении инвалидов с детства и нетрудноспособных членов семьи начнут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 10 846 рублей. Материнский капитал проиндексируют на 7,4%. Сумма выплаты на первого ребенка составит 630 833 рубля, а на второго 833 тысячи рублей. Также беременные и родившие начнут получать пособие в размере 922 рублей.
Гражданам, получающим выплаты по безработице, станут платить по 13 751 рублю. Отныне будет введена ежегодная индексация выплаты по безработице.
Правки по регуляции работы коллекторов вступят в силу с 1 февраля. Отныне коллекторы смогут встречаться с должниками лично (не чаще раза в неделю), общаться по телефону или с помощью интеллектуального агента (не чаще раза в сутки), присылать различные виды сообщений или письменную корреспонденцию по месту жительства. Также коллекторам запрещено звонить должникам с 22.00 до 8.00 в рабочие дни; с 20.00 до 9.00 в выходные и праздничные дни.
Банковские организации будут обязаны информировать своих клиентов об истечении срока вклада не позднее пяти календарных дней до конца действия договора.
Также с февраля вступают в силу закон о сдаче сельскохозяйственных земель в аренду без проведения специальных торгов. Землю, которая находится в собственности государства или принадлежит муниципалитету, теперь сможет купить крестьянское хозяйство или частное лицо, занимающееся сельскохозяйственной деятельность на смежном участке.
Стоимость оплаты проезда большегрузов по федеральным трассам России вырастет на 7,42%. Теперь цена составляет 21 копейку.
Ранее россиянам рассказали о нововведениях в Земельный кодекс РФ и индексацию выплат.