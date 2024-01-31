Скоро регистрироваться на внутренние авиарейсы можно будет при предъявлении водительских прав

Компания Uzbekistan Airports проинформировала, что на данный момент завершается межведомственное согласование финального перечня документов, которые будут признаваться в аэропортах как ID-документы и давать право пассажиру проходить по ним регистрацию на внутренние рейсы.
В скором времени для этих целей будет возможно использовать водительские права, свидетельство о рождении, военное удостоверение и другие документы, заявили в пресс-службе компании.
Отметим, что недавно Расул Кушербаев рассказал историю жителя Нукуса, который жаловался, что не смог зарегистрироваться на рейс до Нукуса по водительскому удостоверению и улететь домой, ему пришлось ехать на такси. Вернуть билет не удалось из-за отсутствия паспорта. В итоге он потратил 486 тысяч сумов на авиабилет и 300 тысяч сумов на такси.
Напомним, что в 2017 году на основании постановления Кабмина водительскому удостоверению нового образца присвоен статус официального государственного документа, подтверждающего личность владельца.