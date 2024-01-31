Скоро регистрироваться на внутренние авиарейсы можно будет при предъявлении водительских прав

Отметим, что недавно Расул Кушербаев рассказал историю жителя Нукуса, который жаловался, что не смог зарегистрироваться на рейс до Нукуса по водительскому удостоверению и улететь домой, ему пришлось ехать на такси. Вернуть билет не удалось из-за отсутствия паспорта. В итоге он потратил 486 тысяч сумов на авиабилет и 300 тысяч сумов на такси.