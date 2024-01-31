Пенсионный стаж в Молдове можно купить за деньги: Во сколько гражданам обойдется ранний уход на заслуженный отдых

Сотрудники, которым скоро предстоит выйти на пенсию, но у которых нет стажа работы не менее 15 лет для получения минимальной государственной пенсии, могут купить свой страховой стаж.
1 дополнительный год по трудовой книжке стоит более 17 тысяч леев.
Многие из заявителей, желающих завершить период уплаты взносов, являются фермерами, которые работали нелегально или за рубежом.
В 2024 году стоимость одного года обучения по вкладам составит 17 522 лея для физических лиц и 4 463 лея для владельцев сельскохозяйственных земель.
Оплата также возможна в рассрочку.
За полный период страховых взносов, то есть 34 года для мужчин и 33,6 года для женщин, минимальная пенсия составляет 2620 леев.
Те, кто купил 15-летние взносы, получают как минимум 50% от размера пенсии по возрастному пределу, то есть 1310 леев.
Помимо владельцев сельскохозяйственных земель, в прошлом году 227 человек решили завершить стаж за вознаграждение, чтобы получить пенсию.