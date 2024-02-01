Что изменится в жизни россиян с 1 февраля: новые законы, запреты и изменения

· коллекторам запретят контактировать с должниками с 22.00 до 8.00 по местному времени в рабочие дни и в выходные с 20.00 до 9.00, но не чаще восьми раз за месяц, а неплательщикам позволят менять способы связи с кредиторами (по электронной почте, через «Госуслуги», звонками или голосовыми смс через мессенджеры);