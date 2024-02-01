Что изменится в жизни россиян с 1 февраля: новые законы, запреты и изменения

Порядка шестнадцати законодательных перемен ожидаются в России во второй месяц наступившего 2024 года.
Согласно опубликованным данным на портале duma.gov.ru, с 1 февраля текущего года поправки в некоторые законодательные акты нашей страны коснуться многих россиян: получателей социальных пособий, пользователей ККТ, владельцев соцсетей, автомобилистов, студентов, туристов, медорганизаций
Всего таких юридических новшеств насчитывается шестнадцать. Портал «Сиб.фм» публикует самые значимые из них:
· повышение маткапитала на 7,4% (630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей — на второго), а также пособия по беременности и родам;
· индексация социальных выплат и пособий (ЕДВ) для ветеранов, инвалидов, Героев СССР, РФ, подвергшихся воздействию радиации, соцвыплат на погребение
· удвоение размера страховой пенсии для пенсионеров старше 80 лет;
· индексация пособия по безработице максимально до 13 751 рубля;
· повышение стоимости оплаты проезда большегрузов по федеральным трассам РФ до 3,05 ₽/км;
· коллекторам запретят контактировать с должниками с 22.00 до 8.00 по местному времени в рабочие дни и в выходные с 20.00 до 9.00, но не чаще восьми раз за месяц, а неплательщикам позволят менять способы связи с кредиторами (по электронной почте, через «Госуслуги», звонками или голосовыми смс через мессенджеры);
· арендовать сельскохозяйственные земли разрешат без торгов сельхозорганизациям, крестьянским хозяйствам и частным лицам, ведущие деятельность на смежном участке;
· банковские организации обяжут информировать граждан России об истечении срока их вклада не позднее чем за 5 календарных дней до времени прекращения действия договора;
· гражданам РФ, имеющим близких родственников иностранного гражданства или вида на жительство, запретят доступ к гостайне, но разрешат военнослужащим по призыву или мобилизации.