Предприниматель из Хабаровского района организовала пункт плетения масксетей

— Она познакомила меня с девочками-волонтёрами, которые шьют носилки. Мне стало интересно. Помещение под мастерскую они оборудовали в Хабаровске, в Южном микрорайоне и я поехала туда. Познакомившись с их трудом, я поняла, что это не для меня. Во-первых, шить я не умею, а во-вторых — добираться до них мне почти два часа, что очень долго. Терять столько времени я не могла, — рассказала Алла Чапковская.