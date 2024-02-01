Предприниматель из Хабаровского района организовала пункт плетения масксетей

Директор популярной базы отдыха «Хуторок» в селе Гаровка-1 Хабаровского района Алла Чапковская собственноручно оборудовала пункт плетения маскировочных сетей, их она отправляет в зону проведения Специальной военной операции. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», место она организовала у себя в тёплом гараже, где можно заниматься полезным делом в любое время года, не завися от капризов погоды.
По словам Аллы Чапковской, помогать нашим ребятам, находящимся на СВО, она начала давно — сразу как в селе открылся пункт сбора гуманитарного груза. Так, вместе с мамой-пенсионеркой и сестрой она покупала одежду, продукты и другие вещи, необходимые на фронте. Однажды, в сельском чате появилась информация, что нужны овощи для приготовления супов. Алла созвонилась с женщиной, организовавшей сбор, после чего передала ей картофель и морковь из своего урожая.
— Она познакомила меня с девочками-волонтёрами, которые шьют носилки. Мне стало интересно. Помещение под мастерскую они оборудовали в Хабаровске, в Южном микрорайоне и я поехала туда. Познакомившись с их трудом, я поняла, что это не для меня. Во-первых, шить я не умею, а во-вторых — добираться до них мне почти два часа, что очень долго. Терять столько времени я не могла, — рассказала Алла Чапковская.
Она посетила мастерскую два раза и решила искать другие варианты помощи. Так ей и предложили плести маскировочные сети, которые очень нужны на фронте, на что женщина согласилась. Место для этого она нашла быстро — идеально подошёл тёплый гараж на её базе отдыха «Хуторок», где она ставила машину. Но этого оказалось недостаточно. Для плетения масксетей нужен был специальная конструкция, без которой невозможно обойтись.
— Волонтёры сказали, что есть люди, которые могли бы изготовить станок для меня. Но я сначала попросила показать, как он выглядит — так мне скинули нужную схему. В результате я купила необходимые материалы, и мы с сестрой всё сделали сами. Для нас, русских женщин, ничего сложного в этом не было. После этого ко мне приехали девочки, научили плести масксети, и я приступила к делу, — отметила предпринимательница.
В основном плетением сетей женщина занимается в одиночку — в свободное время. Обычно, из-за большой загруженности, начинает поздним вечером и заканчивает часа в два-три ночи. Иногда к ней присоединяются помощники из местной сельской школы, поэтому свободные руки нужны всегда. Материалами, основой и тканью, помогают волонтёры. Они же занимаются отправкой готовых изделий на СВО, при этом посылки Алла и другие добровольцы дополняют чем-нибудь вкусненьким и обязательными письмами со словами поддержки.