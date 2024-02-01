Областные депутаты поддержали законопроект о предоставлении многодетным семьям погибших участников СВО земельных участков без очереди

Нужно поддерживать и расширять льготные категории, плюс к этому нужно помогать муниципалитетам. Нужна программа развития малоэтажных посёлков, — сказал во время обсуждения законопроекта депутат Олег Попов. — У некоторых муниципалитетов нет не только возможности провести дорогу к новому посёлку, но и содержать в нормативном состоянии уже имеющиеся дороги. Нужны типовые проекты, чтобы на участке уже можно было построить жильё, должны быть доступные ипотечные кредиты. Это будет реальная помощь тем, кто хочет жить в Иркутской области.