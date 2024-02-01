Областные депутаты поддержали законопроект о предоставлении многодетным семьям погибших участников СВО земельных участков без очереди

Законопроект, предложенный губернатором, вносит изменения в существующий закон о мере социальной поддержке многодетным семьям, которые имеют право на бесплатный земельный участник. Согласно проекту закона, если один из членов многодетной семьи являлся участником специальной военной операции, в результате чего получил инвалидность или погиб, то его семья имеет право получить земельный участок вне очереди. Меру соцподдержки предлагают распространить и на тех участников СВО, кто скончался от травм, полученных во время спецоперации.
Депутаты Законодательного собрания высказались в поддержку инициативы главы региона. При этом они отметили, что параллельно с увеличением льготных категорий граждан следует уделить внимание и муниципалитетам, которые будут обязаны предоставлять земельные участки.
Нужно поддерживать и расширять льготные категории, плюс к этому нужно помогать муниципалитетам. Нужна программа развития малоэтажных посёлков, — сказал во время обсуждения законопроекта депутат Олег Попов. — У некоторых муниципалитетов нет не только возможности провести дорогу к новому посёлку, но и содержать в нормативном состоянии уже имеющиеся дороги. Нужны типовые проекты, чтобы на участке уже можно было построить жильё, должны быть доступные ипотечные кредиты. Это будет реальная помощь тем, кто хочет жить в Иркутской области.
Работа над законопроектом продолжится во втором чтении, после чего его вновь вынесут на сессию Законодательного собрания.