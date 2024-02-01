Антонов заявил о нежелании США добиваться скорейшего завершения конфликта на Украине

«Безответственные слова чиновников [США о поставке боеприпасов] просто потрясают. Прозвучавшее сегодня подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта. Наоборот — действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима. Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины», — подчеркнул руководитель дипмиссии.