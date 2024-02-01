Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову исполнилось 53 года

Андрей Травников родился 1 февраля 1971 года в Вологодской области — в городе Череповце. Его родители работали на металлургическом комбинате. Будущий губернатор решил пойти по стопам родителей и поступил в металлургический колледж на профессию электромонтера.

В 2010 году Андрей Александрович стал первым заместителем мэра Череповца. За период своей трудовой деятельности он занимал должности заместителя губернатора Вологодской области, первого заместителя губернатора Вологодской области, мэра Вологды.

В октябре 2017 года указом президента Андрей Травников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. Пост постоянного главы региона он занял 14 сентября 2018 года. В сентябре прошлого года Травников переизбрался на еще один срок, набрав более 76% голосов избирателей.