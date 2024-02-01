Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

«Все годы служения во главе Русской православной церкви Вы деятельно заботитесь о единоверцах, с большим участием относитесь к их нуждам, щедро делитесь богатым опытом, — говорится в поздравлении. — Ваша жизнь является примером следования святым заветам Спасителя, неукоснительной веры в Него, ибо только она способна изменить и преобразить человека, наполнить душу подлинным смыслом и радостью. Вашими молитвами согреваются дома народов Беларуси и России, укрепляются наши братские отношения».