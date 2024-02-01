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Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Источник: РИА "Новости"

«Все годы служения во главе Русской православной церкви Вы деятельно заботитесь о единоверцах, с большим участием относитесь к их нуждам, щедро делитесь богатым опытом, — говорится в поздравлении. — Ваша жизнь является примером следования святым заветам Спасителя, неукоснительной веры в Него, ибо только она способна изменить и преобразить человека, наполнить душу подлинным смыслом и радостью. Вашими молитвами согреваются дома народов Беларуси и России, укрепляются наши братские отношения».

Александр Лукашенко пожелал Патриарху Кириллу крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.

Лукашенко Александр
Патриарх Кирилл