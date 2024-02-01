Владимир Устинов и Дмитрий Патрушев посетят Волгоград 2 февраля

Стоит отметить, что Сталинградская битва известна как самое крупное сражение времен Великой Отечественной войны. В 1943 году бойцы Красной Армии одержали победу над немецко-фашистскими захватчиками. Величайшая битва переломила ход всей Второй мировой войны и осталась в памяти потомков как одна из самых масштабных военных операций в истории.