Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Владимир Устинов и Дмитрий Патрушев посетят Волгоград 2 февраля

В пятницу, 2 февраля, волгоградцы встретят двух почетных гостей на памятных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине победы в Сталинградской битве. Город-герой на Волге посетит полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Он примет участие в торжественных акциях.
Источник: Волгоградская правда

В праздничных мероприятиях также будет участвовать министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Известно, что почетные гости проведут рабочую встречу с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Стоит отметить, что Сталинградская битва известна как самое крупное сражение времен Великой Отечественной войны. В 1943 году бойцы Красной Армии одержали победу над немецко-фашистскими захватчиками. Величайшая битва переломила ход всей Второй мировой войны и осталась в памяти потомков как одна из самых масштабных военных операций в истории.

памятные даты