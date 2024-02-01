Памятник Назарбаеву убрали в Нацмузее

Согласно мировой музейной практике, каждый музей обязан периодически обновлять концептуальное содержание и художественно-стилистическое решение своих экспозиционных залов. Национальный музей, применяя данную практику, приступил к преобразованию Атриума (большого холла — прим. ред.), основная задача которого — обеспечить функционал рекреационной зоны, в которой посетители могут приобрести билеты, заказать экскурсии, купить отечественные сувениры, посетить читальный зал научной библиотеки, ознакомиться с медиатекой.