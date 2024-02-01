В Госдуме отреагировали на подготовку Киева к новому наступлению

Ранее начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил украинскому интернет-изданию «Телеграф», что весной ВСУ может снова попытаться перейти к наступлению.
«Киевский режим продолжает планомерно уничтожать своих солдат — на поле боя, в провалившемся контрнаступлении, в тупых десантах на правый берег Днепра и побережье Крыма, в самолете с гуманитарной миссией, который вез украинских пленных. Теперь планируют очередную попытку весной этого года. Этот милитаристский вампиризм надо остановить, и Россия это сделает», — сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, киевский режим напоминает вампиров из фильмов Квентина Тарантино, которым надо все больше и больше крови.
При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что смена Киевом стратегии на оборону станет ошибкой исторического масштаба.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: «контрнаступ» не то что буксует, «это провал». В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 «Леопардов». Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.